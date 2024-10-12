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İHA

İsrail ordusu, ülkenin güneyi başta olmak üzere Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürürken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Albay Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden önemli bir uyarı yaptı. Adraee, Lübnan'ın güneyindeki 22 köyde yaşayan halka, derhal tahliye çağrısında bulunarak, Hizbullah'ın eylemlerinin İsrail'i askeri müdahaleye mecbur bıraktığını belirtti.

"GÜVENLİĞİNİZ İÇİN EVİNİZİ HEMEN BOŞALTIN"

Açıklamasında,

Güvenliğiniz için evlerinizi hemen boşaltın. Hizbullah üyeleri, tesisleri veya silahlarının yakınında bulunan herkes büyük bir risk altında. Evlerinizi terk edin ve Awali Nehri’nin kuzeyine geçin

ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, güneye doğru herhangi bir hareketin hayatı tehdit edebileceğini vurgulayan Adraee, "Güneye gitmek yasaktır. Şartlar elverişli hale geldiğinde evlerinize ne zaman dönebileceğinizi size bildireceğiz" dedi.