İsrail'den Mısır’dan Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasıyla ilgili açıklama İsrail, Mısır üzerinden abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyine insani yardım ulaştırılmasına engel olmayacaklarını duyurdu.

AA

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 11. gününde devam ederken İsrail güçleri, Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin el-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısında en az 850 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Alçak saldırı sonrası dünya tek yürek oldu.

Gazze'ye Mısır üzerinden insani yardımların ulaştırılmasına da engel olan İsrail, ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyareti sonrası konuyla ilgili açıklamada bulundu.

İsrail üzerinden yardım yok

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin Genişletilmiş Güvenlik Kabinesinin, “ABD Başkanı Joe Biden'ın temel insani yardım talebi ışığında” oy birliğiyle aldığı kararlara yer verildi.

Açıklamada, ilk olarak, İsrail’in, Gazze’deki İsrailli esirler iade edilmediği sürece kendi topraklarından Gazze Şeridi'ne hiçbir insani yardım yapılmasına izin vermeyeceği kaydedildi.

İkinci olarak, açıklamada, Kızılhaç örgütünden İsrailli esirleri ziyaret etmesi talep edildi.

"Mısır üzerinden gönderilecek yardımları engellemeyeceğiz"

Açıklamada, üçüncü ve son olarak, Gazze’ye yönelik insani yardım konusunda, şu kararın alındığı bildirildi:

“Başkan Biden'ın talebi doğrultusunda İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan veya oraya tahliye edilen sivil nüfusa, yalnızca gıda, su ve ilaçtan ibaret olması ve Hamas'a ulaştırılmaması kaydıyla, Mısır'dan gönderilecek insani yardımları engellemeyecektir. Hamas'a ulaşan her türlü malzeme engellenecektir.”

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)