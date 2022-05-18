İsrail'den Türkiye'ye iklim değişikliğiyle mücadelede iş birliği çağrısı

Cumhurbaşkanı Herzog, iklim konusunda Ankara ile ortak hareket etmek istiyor. Herzog, Türkiye ziyareti sırasında konunun gündeme geldiğini söyledi.

Ülkeler, iklim değişikliğine karşı çözüm yolları üretmeye çalışıyor.

Bu kapsamda İsrail'in, Türkiye'ye iş birliği teklifinde bulunduğu belirtildi.

Haaretz gazetesi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktardığını yazdı.

Türkiye'ye iş birliği teklifi

"Herzog; Türkiye, Ürdün ve BAE ile iklim değişikliği iş birliğini görüştü" başlıklı haberde, Herzog'un Cumhurbaşkanlığı konutundaki kaynaklara işaret edilerek, üç ülkenin liderinin teklife sıcak baktığı, önümüzdeki aylarda bu konuda ilerleme kaydetmeye karar verdikleri notuna yer verildi.

Herzog'un, geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuyu görüştüğü bilgisi paylaşıldı.

"İsrail'in hazırlık düzeyi hakkında endişeli"

Haberde, "Herzog, defalarca iklim krizi ve İsrail'in hazırlık düzeyi hakkında endişeli olduğunu söyledi." denildi.

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail İklim Forumu'nun ilkine ev sahipliği yaptı.

"Her kriz, kendi içinde bir fırsat barındırıyor"

Buradaki konuşmasında iklim değişikliğiyle mücadeleye değinen Herzog, "Her kriz, kendi içinde bir fırsat barındırdığı ve bunun bölgesel iş birliği için büyük bir fırsat olduğu sıklıkla söylenir." dedi.

"Zorlu bir görevimiz var"

"Son aylarda Yunanistan, GKRY, Türkiye, Ürdün, BAE, Mısır ve Bahreyn gibi ülkeleri ziyaret ettim ve onlarla temaslarda bulundum." diyen Herzog, şunları aktardı:

"İklim kriziyle mücadelede bölgesel ortaklığı ilerletmenin bu temasların bir konusu olduğunu söyleyebilirim. Hedefler belirlemeliyiz. Zorlu bir görevimiz var ve ancak birlikte çalışırsak üstesinden gelebiliriz."



