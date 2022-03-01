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- İsrail’den Ukrayna’ya 100 tonluk insani yardım yola çıkacak
İsrail’den Ukrayna’ya 100 tonluk insani yardım yola çıkacak
- AA
- 01.03.2022 - 16:52
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi 6’ıncı gününe girdi. Başkent Kiev başta olmak üzere birçok kentte patlama ve siren sesleri yükseldi.
Ukrayna’da kalan vatandaşlar, sığınaklara geçerek zor koşullar altında yaşam mücadelesi verirken, birçok ülke bölgeye insani yardım gönderebilmek için çalışmalar başlattı.
Yardımlara ilişkin bir açıklamada İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.
100 TONLUK YARDIM BUGÜN YOLA ÇIKACAK
Yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı Uluslararası Kalkınma ve İş Birliği Ajansı "Mashav" tarafından organize edilen 100 tonluk yardımın bugün başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan yola çıkacağı belirtildi.
YARDIMIN İÇERİKLERİ
Açıklamada, Ukrayna'daki siviller için gönderilecek insani yardımın, 17 tonluk ilaç ve tıbbi ekipman, su arıtma sistemleri ve acil su tedarik kitleri ile binlerce çadır, battaniye, uyku tulumu ve kışlık kıyafet içerdiği aktarıldı.
UKRAYNA’YA POLONYA ÜZERİNDEN ULAŞTIRILACAK
Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid tarafından kararlaştırılan söz konusu yardımın, bu hafta içinde Polonya üzerinden Ukrayna'ya ulaştırılacağı kaydedildi.