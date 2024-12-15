İsrail'den yeni karar: Golan Tepeleri'ndeki yerleşimci sayısını arttıracak

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Suriye'de uzun süren sessizliğin ardından 61 yıllık Baas rejimi muhaliflerin tarihi ilerleyişi ile devrildi.

Rejim lideri ise Rusya'ya sığındı.

Golan Tepeleri'nden Esad askerlerinin çekilmesi sonrası durumu fırsat bilen İsrail harekete geçti.

İsrail, özellikle Suriye'nin kuzeyindeki stratejik bölgelerde Suriye ordusunun çekilmesiyle işgal hareketini başlattı.

TAMPON BÖLGEYİ GEÇTİLER

İsrail güçleri Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdi.

İsrail Başbakanı açıklamasının İngilizce versiyonunda bölgedeki varlıklarının geçici olduğunu öne sürerek bunun uygun bir düzenleme yapılana kadar bu şekilde devam edeceğini kaydetti.

PLAN ONAYLANDI

Bu gelişmelerin ışığında İsrail tarafından alınan son karar ise çok konuşuldu.

Reuters tarafından yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin, işgal ettiği Golan Tepeleri'ndeki yerleşimci sayısını artırma planını onayladığı kaydedildi.

