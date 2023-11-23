İsrail'i destekleyen ABD, Suriye'deki rolüyle gündemde Amerikan ordusu öncülüğündeki koalisyon güçleri, düzenlediği saldırılarda binlerce sivili öldürdü. Koalisyon güçlerinin en az 172 kez katliam yaptığı ortaya çıktı.

AA

ABD yönetimi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına göz yumuyor.

İsrail ordusunu sağladığı silahlarla destekleyen Washington'ın, Suriye'deki sivil ölümlerinde oynadığı rol yeniden gündeme geldi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi hayatını kaybetti.

ABD ve Batılı ülkeler, İsrail'in Gazze'de hastaneleri, ibadethaneleri, okulları hedef almasına, binlerce sivili katletmesine seyirci kalmanın ötesinde saldırıları açıkça onaylayan açıklamalar yaptı. Batılı liderler, bu süreçte İsrail'e ziyaretler düzenledi, silah satışına ve sevkiyatına devam etti.

İsrail'e kayıtsız şartsız destek

ABD yönetimi, askeri ve siyasi anlamda İsrail'e tüm eylemleri için ön koşulsuz destek vererek, bu yardımlarının bir sınırı olmadığını yineledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsrail'in binlerce kişiyi öldürdüğü Gazze ile ilgili ateşkes karar tasarılarını da veto eden ABD yönetimi, katliamın sürmesinin önünü açtı.

Üstü kapalı mesajlar

ABD yönetimi ancak İsrail'in öldürdüğü Gazzeli sayısının 11 bini aşmasından sonra dünyadan ve iç kamuoyundan gelen tepkileri yumuşatmak için uluslararası hukuka uygun hareket etme çağrıları gibi İsrail'e üstü kapalı mesajlar vermeye başladı.

Suriye'de öldürülen siviller gündemde

Gazze'de son yaşananlar, Suriye iç savaşında ABD öncülüğünde terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçlerinin saldırılarında yaşamını yitiren binlerce sivili hatırlattı.

Koalisyon güçlerinin saldırılarında en az 172 kez katliam yapıldı

Koalisyonun 2014-2023 yıllarında Rakka'da, Halep, Deyrizor, Haseke, İdlib, Humus ve Dera'da düzenlediği saldırılarda 3 bin 51 sivil hayatını kaybetti.

2020 yılından bugüne kadar koalisyonun düzenlediği saldırılarla ilgili yeni rakamlar edinilemedi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) raporuna göre, Suriye iç savaşında saldırıların yoğun olduğu 2014-2020 yıllarındaki bombardımanlarda, aralarında ibadethane, okul ve pazar yerlerinin olduğu "sivil yaşam" merkezleri en az 181 kez hedef alındı.

Saldırıda en az 5 sivilin hayatını kaybettiği olayların "katliam" olarak nitelendirildiği raporda, koalisyon güçlerinin en az 172 kez katliam yaptığı ortaya konuldu.

926'sı çocuk, 658'i kadın

Koalisyon güçlerince yapılan saldırılarda hayatını kaybedenlerden 926'sı çocuk ve 658'i kadın.

Terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren koalisyon güçlerinin bombardımanı sonucu en çok sivil kayıplarının yaşandığı il Rakka oldu.

ABD'nin başını çektiği koalisyon güçlerinin saldırıları sonucu Rakka, Deyrizor ve Haseke illerinde 560 binden fazla sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Saldırılarda öldürülenlerin sayısı

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 226 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 84 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)