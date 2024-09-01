İsrail'in 4 gündür ablukada tuttuğu Cenin'in altyapısının yüzde 70'i yok oldu İsrail ordusu tarafından abluka altına alınan Batı Şeria'nın Cenin Belediyesi, dört gündür süren saldırılar sonucunda şehrin altyapısının yüzde 70'inin yok edildiğini duyurdu.

AA

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız devam ediyor.

Saldırılar sırasında Gazze'de büyük yıkımlar meydana gelirken, İsrail'in katliamlarısivil ayrımı yapmaksızın sürüyor.

Aynı zamanda Batı Şeria'da da İsrail'in saldırıları hız kesmiyor.

ŞEHRİN YÜZDE 70'İNİ YOK ETTİLER

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Beşir Mutahir, İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mutahir, İsrail güçlerinin şehrin altyapısının yüzde 70'ini yok ettiğini, sokakları bir buçuk metre derinliğe kadar buldozerlerle kazarak, elektrik ve haberleşme kablolarına zarar verdiğini belirtti.

İsrail'in Cenin'de zarar verdiği sokakların yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda olduğunu kaydeden Mutahir, şehrin yüzde 80'ine ve mülteci kampının tamamına su verilemediğine dikkati çekti.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ SALDIRILARI

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "2. İntifada"nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı "Yaz Kampları" saldırısını başlattığını duyurmuştu.

Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 4. gününde devam ediyor.

İsrail ordusunun 28 Ağustos’tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria’ya yönelik saldırılarında 26 Filistinli öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 672 Filistinli hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)