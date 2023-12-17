İsrail'in ağır yaraladığı Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanı öldü İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde bir konuta yönelik bombardımanı sonucu ağır yaralanan Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanı hayatını kaybetti.

AA & Ensonhaber

İsrail'in bombardımanında ağır yaralanan Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanı yaşamını yitirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 13 Aralık'ta İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir konutu vurması sonucu bakanlık çalışanının ağır yaralandığı, birçok kişinin de hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olayın aydınlatılması istendi

Yaralı Fransız çalışanın daha sonra yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada Fransa'nın sivillerin yaşadığı bu konutun vurulmasını kınadığı ifade edildi.

Fransa'nın İsrail makamlarından en kısa sürede bu bombardımanın hangi koşullarda gerçekleştirildiğini aydınlatmasını istediği kaydedildi.