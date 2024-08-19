İsrail'in başkenti Tel Aviv'de patlama: 1 ölü İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi.

İHA

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bir kamyonda patlama yaşandı.

Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Polis tarafından yapılan açıklamada patlamanın Lod Caddesi'nde meydana geldiği aktarılarak olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği belirtildi.

Patlamaya kamyonda bulunan bir patlayıcının neden olduğu ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamanın terör saldırı olup olmadığı henüz netlik kazanmazken saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

İsrail basınında yer alan haberlerde iç istihbarat servisi Shin Bet'in patlama hakkında yürütülen soruşturmaya dahil olmadığı ifade edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)