İsrail'in Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda izdiham yaşandı Yolcuların oluşturduğu yoğunluk, havalimanında kaosa neden oldu. Çatışmalar nedeniyle uçuşlar yapılamazken, İsrail'den ayrılmak isteyenler duruma tepki gösterdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA & Ensonhaber İsrail'e Hamas tarafından düzenlenen saldırılar, bölgede çatışmaları yeniden başlattı. Saldırılara karşılık veren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni bombaladı. Taraflar arasında çatışmalar sürerken, İsrail halkı ülkeyi terk etmek için soluğu havalimanında aldı. Ben Gurion'da kaos Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan kaos farklı açılardan görüntülendi. Yolcularla görevliler arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, uçuşların iptal edilmesi ve ertelenmesi izdihamı beraberinde getirdi. Uçuşlar çatışmalara takıldı Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ve İsrail Sivil Havacılık Kurumu internet sitelerinde yayınlanan sefer tarifeleri incelendiğinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında dünden bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle çok sayıda uçuşun ertelendiği veya iptal edildiği görüldü. Yolcular sosyal medya platformlarında havalimanındaki durumu özetleyen videolar paylaştı. İsrail'e 'Aksa Tufanı' saldırısı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Ölenlerin sayısı artıyor Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti. İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bini aştığı duyurulmuştu. Gözden Kaçmasın İsrail, Filistin'den yapılan saldırılarda ölenlerin sayısını açıkladı Haberin Detayları İsrail'den dünya genelindeki diplomatlarına uyarı: Evden çıkmayın Haberin Detayları