AA
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce Müslüman'ı katlederek soykırım yapıyor. Gazze'yle yetinmeyen İsrail, Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmek istiyor.
Gazze'nin ardından Lübnan'a da saldırılar düzenleyen İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gece saatlerinde saldırılar düzenledi.
2 BÜYÜK HASTANE HİZMET DIŞI KALDI
Lübnan sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, hava saldırılarında zarar gören St Therese Hastanesi ile Er-Rasul el-Azam Hastanesi hizmet dışı kaldı.
Er-Rasul el-Azam Hastanesi, Beyrut'un en büyük hastanelerinden biri olarak biliniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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