İsrail'in bombaladığı okulda yaralanan kız kardeşler görme yetilerini kaybetti İsrail'in saldırılarından korunmak için Han Yunus'ta bulunan bir okula sığınan Yara ve Meysa kardeşler, oyun oynadıkları sırada saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

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AA

7 Ekim tarihinden bu yana Filistin topraklarında katliam yapan İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor.

40 binden fazla masumu sebepsiz yere katleden İsrail askerleri, gece gündüz demeden Gazze topraklarını bombalıyor.

Namlusunu ağzı süt kokan çocuklara çeviren İsrail ordusu, binlerce çocuğu katletti.

Saldırılardan kaçarak göçebe hayatı yaşayan Gazzeliler, yine bombaların hedefi oldu.

OKULU BOMBALADILAR

İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunda bulunan El-Karara kasabasındaki Aylebun Okuluna saldırı düzenledi.

Yerinden edilen onlarca ailenin sığındığı okulda çok sayıda Filistinli öldü, birçok Filistinli de yaralandı.

YİNE ÇOCUKLARI HEDEF ALDILAR

Söz konusu saldırıda Filistinli kız kardeşler Yara el-Gandur ve Meysa el-Gandur görme yetilerini kaybederken anneleri ile diğer iki kardeşleri de yaralandı.

Saldırıyı anlatan 11 yaşındaki Yara, sığındıkları okulda arkadaşlarıyla oynarken bir anda saldırı olduğunu anlattı.

HEM GÖZLERİNİ HEM KULAKLARINI KAYBETTİ

Yüzüne şarapnel parçalarının isabet ettiğini ve yanıklar oluştuğunu söyleyen Yara, görme ve işitme duyusunu kaybettiğini belirtti.

Meysa ve Yara'nın annesi 43 yaşındaki Ula el-Gandur, İsrail bombalarından kaçmak için evlerini terk ederek sığındıkları okulda yine İsrail'in topçu saldırısına hedef oluklarını ve saldırıda 4 çocuğunun yaralandığını söyledi.

"BİR ANDA HİÇBİR ŞEY GÖREMEZ OLDUK"

Filistinli anne, "İlk anlar ​​şoke ediciydi. Bu manzara karşısında çok korktuk. Çocuklarım bana seslenirken bir anda hiçbir şey göremez olduk.

İki kızım Meysa ve Yara görme yetilerini kaybettiler, işitme kaybı yaşıyorlar. Erkek ve kız kardeşleri ise ağır yaralı, vücutlarında yanıklar var." dedi.

Çocuklarının tedavilerinin sürdüğünü belirten acılı anne, ancak Gazze Şeridi'ndeki tıbbi imkanların yetersiz olması nedeniyle tedavilerinin gerektiği gibi yapılamadığını ve Gazze dışına sevk edilmeleri gerektirdiğini dile getirdi.

"TEDAVİ EDİLEMEDİĞİ İÇİN YARALI KAFASI KURTLANDI"

Meysa ve Yara'nın babası 48 yaşındaki Şaban el-Gandur, "Han Yunus'un El-Karara bölgesinde eşim ve çocuklarımla güvenli bir şekilde oturuyorduk. Ancak bulunduğumuz sınıfın içinde top mermilerine hedef olduk. Eşim ve 4 çocuğum yaralandı.” dedi.

Filistinli baba, tıbbi imkansızlıklar nedeniyle oğlunun yaşadığı sıkıntılara işaret ederek, "Gerektiği gibi tedavi edilememesi nedeniyle yaralı oğlum Muhammed'in başında kurtçuklar çıktı." diye konuştu.

HASTANELER KASTEN HİZMET DIŞI BIRAKILIYOR

Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması 1000'den fazla çocuğun, hasta ve yaralının ölümüne neden oldu.

Filistin ve Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana sağlık sistemini kasten hedef alarak hastanelerin çoğunu hizmet dışı bırakan İsrail ordusu hasta ve yaralıların hayatlarını riske atıyor.

"GAZZE'DEKİ FELAKET DERİNLEŞİYOR"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "İşgalciler Gazze Şeridi'ne her türlü yardımın girişini 100 gündür engelliyor.

Refah Sınır Kapısı'nın İsrail tarafından kapatılması 1000'den fazla çocuğun, hasta ve yaralının ölümüne neden oldu ve Gazze Şeridi'ndeki insani felaket her düzeyde derinleşiyor." demişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)