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    İsrail'in cenazesini 7 aydır alıkoyduğu Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

    Yılın başında işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sonucu hayatını kaybeden 39 yaşındaki Filistinli Falih el-Ceradat'ın naaşı 7 ay sonra ailesine teslim edildi.
    • 09.07.2022 - 16:41
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    İsrail'in cenazesini 7 aydır alıkoyduğu Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

    İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden ve ocak ayından bu yana alıkonulan Filistinli Falih el-Ceradat'ın naaşı yüzlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

    Ceradat, Batı Şeria'da yer alan Beytullahim kentinin güneyindeki Gush Etzion kavşağında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 17 Ocak'ta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

    Naaşı 7 aydır alıkonuldu

    İsrail makamları, 39 yaşındaki Ceradat'ın hayatını kaybetmesinin ardından 7 aydır el koyduğu naaşını, bu sabah ailesine teslim etti.

    İsrail karşıtı slogan atıldı

    Yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenazede İsrail karşıtı sloganlar atıldı. ​​​​​​​

    AA'nın haberine göre İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddialarıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

    İsrail in cenazesini 7 aydır alıkoyduğu Filistinli son yolculuğuna uğurlandı #1


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