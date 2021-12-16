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    İsrail'in cephaneliğinden 100 binden fazla mermi çalındı

    Ülke basınında yer alan haberlerde, çok sayıda M16 piyade tüfeği mermisinin kaybolduğu duyuruldu.
    • AA
    • 16.12.2021 - 15:05
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    İsrail'in cephaneliğinden 100 binden fazla mermi çalındı

    İsrail ordusuna ait acil durum cephaneliğinden binlerce merminin çalındığı ortaya çıktı.

    İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, İsrailli subayların Yukarı Celile'nin Ayn ez-Zeytun bölgesinde orduya ait acil durum cephaneliğine kontrole gittikleri sırada olayın açığa çıktığı belirtildi.

    100 BİNDEN FAZLA PİYADE TÜFEĞİ MERMİSİ KAYIP

    Haberde, subayların, cephanelikten 100 binden fazla M16 piyade tüfeği mermisinin eksik olduğunu tespit ettiği aktarıldı.

    Söz konusu mermilerin bir buçuk ay önce çalındığı kaydedilen haberde, İsrailli ilgili makamların konuyla ilgili soruşturma yürüttüğü ifade edildi.

    İsrail in cephaneliğinden 100 binden fazla mermi çalındı #1

    "TEHLİKELİ VE OLAĞANDIŞI"

    İsrail'in Kanal 7 televizyonunun polis yetkililerine dayandırdığı haberinde de çalınan mermi sayısının 150 binden fazla olduğu iddia edildi.

    İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise olayın "tehlikeli ve olağandışı" olduğu belirtilerek, ordunun acil durum hazırlığının zarara uğradığı vurgulandı.

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