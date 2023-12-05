İsrail'in dikkat çeken Türkiye uyarısı: Tehlikeli, gitmeyin İsrailli güvenlik otoriteleri, Türkiye'yi seyahat konusunda 'tehlikeli' ülkeler kategorisine ekledi. Yapılan uyarıda, "İsrail ve Yahudi sembollerini sergilemekten kaçının" denildi.

ensonhaber.com

İsrail ordusu, esir takası için verilen insani aranın ardından Gazze Şeridi'ne ölümcül saldırılarını sürdürüyor.

Dünya genelindeki birçok ülkede İsrail'e tepki, Gazze'ye destek gösterileri düzenleniyor.

İsrail'deki güvenlik otoriteleri, artan tepkilere karşılık Batı Avrupa dahil 80 ülkeye seyahat uyarısını artırdı.

Türkiye'yi 'tehlikeli ülke' olarak göstermeye çalıştılar

Yayınlanan uyarı haritasında Türkiye'nin kırmızı renkle gösterilmesi dikkat çekiyor.

Seyahat uyarısına ilişkin harita, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yayınlandı. Sarı, ikinci seviye uyarıyı; turuncu, üçüncü seviye uyarıyı, kırmızı ise en tehlikeli seviyeyi simgeliyor.

Açıklamada, "Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra İran sınırındaki ülkeler ve Asya'daki bazı Müslüman ülkeler için seyahat ertelenmeli." ifadesi kullanıldı.

80 ülkede 'tehdit' seviyesi artırıldı

Konseyin yayınladığı yeni listeye göre, Gazze'ye saldırılar sonucunda 80 ülkede İsraillilere yönelik "tehdit" düzeyi artırıldı.

Açıklamada, "dünya çapındaki İsrail ve Yahudi hedeflerine zarar verme çabalarının arttığının tespit edildiği" öne sürüldü.

Gitmeyin diyemeyiz ama...

"Gitmeyin diyemeyiz." ifadesine yer verilirken, "İsraillilerin nereye gittiklerini hesap etmeleri gerektiğini söylüyoruz." denildi.

Seyahat edenlerin, "benzeri görülmemiş düzeyde potansiyel şiddetin varlığını" dikkate alması gerektiği savunuldu.

Batılı ülkeler için 'endişe seviyesi' yükseltildi

Söz konusu listede Birleşik Krallık ve Avustralya'nın yanı sıra Almanya, Fransa, İsveç, Hollanda gibi 17 ülke yer aldı.

Güney Afrika, Eritre, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi ülkeler 'Seviye 3'te yer alıyor. Bu kategori, "yalnızca zorunlu seyahatlerin dikkate alınmasını" tavsiye ediyor.

"İsrail ve Yahudi sembollerini sergilemekten kaçının"

İsraillilerin gösterilerden ve protestolardan uzak durması gerektiği belirtilen açıklamada şunlar aktarıldı: