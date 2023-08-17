İsrail’in en büyük savunma anlaşması: Almanya’ya Arrow 3 satacaklar Washington yönetimi, Almanya'ya hava savunma sistemi tedarik etmek isteyen Tel Aviv'e yeşil ışık yaktı. Anlaşmanın değeri, 3,5 milyar dolar olarak duyuruldu.

AA

ABD, Almanya'ya Arrow 3 hava ve füze savunma sisteminin tedarikine onay verdi.

Açıklamayı, İsrail Savunma Bakanlığı yaptı.

Buna göre Washington yönetimi, Almanya'nın söz konusu sistemi İsrail'den temin etmesi için Tel Aviv’in talebine yeşil ışık yaktı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kararı İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a iletti.

3,5 milyar dolarlık anlaşma

Açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığı, Alman Federal Savunma Bakanlığı ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi arasında 3,5 milyar dolarlık tarihi bir anlaşma imzalanacağı aktarıldı.

Bakanlık, bunun İsrail'in şimdiye kadarki en büyük savunma anlaşması olacağını belirtti. Bu arada Arrow 3, İsrail ve ABD tarafından ortaklaşa üretiliyor.

600 milyon dolarlık taahhüt mektubu imzalanacak

ABD hükümetinin onayının alınması üzerine İsrail ve Almanya savunma bakanlıklarından üst düzey yetkililerin katılımıyla, anlaşmanın başlangıcını teşkil eden 600 milyon dolarlık taahhüt mektubu imzalamak için tören düzenleneceği ifade edildi.

Nihai sözleşmenin ise iki ülkenin parlamentolarının onayının ardından 2023'ün sonuna kadar imzalanmaya hazır olacağı kaydedildi.

"Her Yahudi için anlamlı bir anlaşma"

Açıklamada sözlerine yer verilen Savunma Bakanı Gallant, İsrail tarihinin en büyüğü olan bu savunma anlaşmasından gurur duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu, İsrail'in güç birikimine ve ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir karardır. Almanya'nın İsrail'in savunma imkanlarını elde etmesi her Yahudi için özellikle anlamlıdır.

İsrailli ve Alman yetkililer, İsrail-ABD ortak yapımı Arrow 3 sistemlerinin temini için Eylül 2022 ve Nisan 2023’te bir araya gelmişti.

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD Füze Savunma Ajansı ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi iş birliğinde geliştirdiği ve balistik füzeleri engellemek için tasarladığı Arrow 3’ün, “türünün dünyadaki en gelişmiş sistemlerinden biri” olduğunu belirtiyor.