Gazze'de tarihi anlar yaşanıyor..

Dünya 15 aydır bir soykırıma tanıklık etti...

Kanlı saldırıların ardından Katar'ın başkenti Doha'daki müzakerelerde İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkese mutabık kalındı..

46 binden fazla sivilin katledildiği Gazze'de anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte bölgede esir takası başladı..

"HAMAS KAZANDI"

İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından "Maariv" gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Eiland, "Hamas kazandı, sadece hedeflerine ulaşmakla kalmadı, hedeflerimize ulaşmamızı da engelledi." dedi.

"SAVAŞ SONA ERDİ"

Eiland, "Savaş sona erdi ve devam etmeyecek. Bu savaş İsrail'in Gazze'deki sefil başarısızlığıdır." ifadelerini kullandı.

"BU SAVAŞ ÇOK BASİT BİR NEDENDEN DOLAYI BİR BAŞARISIZLIKTIR"

Gazze'nin kuzeyindeki sıkı kuşatma ve buradaki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "Generaller Planı"nın fikir babası kabul edilen Eiland, şunları kaydetti:

Bu savaş çok basit bir nedenden dolayı bir başarısızlıktır; kendi bakış açısına göre Hamas, yalnızca İsrail'in hedeflerine ulaşmasını engellemeyi başarmakla kalmadı aynı zamanda hedeflerine ulaşarak kazandı ve (Gazze'de) yönetimi elinde tuttu.