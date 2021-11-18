Tel Aviv Belediyesi, Acemi Mahallesi’ndeki Filistinlileri, inşaat projesi gerekçesiyle evlerinden çıkardı. 9 aile, Yafa’daki bir parkta çadırda yaşamaya başladı.

İsrail’de Yafa'nın Arap mahallesi Acemi'de yeni bir konut projesi gerekçesiyle Filistinli aileler, Tel Aviv Belediyesi tarafından evlerinden çıkarıldı.

Mahalle sakinlerinden çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 9 aile, yaklaşık bir haftadır bölgenin yakınındaki bir parkta çadırlarda kalmaya başladı.

Tel Aviv Belediyesi, güvenlik güçlerini parka göndererek en kısa sürede burayı da boşaltmalarını istedi ancak parktakilere henüz müdahale edilmedi.

Bölge halkı ve Yafa'nın bazı İsrailli sakinleri, parka gelerek evlerinden çıkarılan Filistinlilerle dayanışma içerisine girdi.

KENDİ EVLERİNE KİRACI OLARAK YERLEŞTİRİLDİLER

İsrail devletine ait sosyal konut kamu şirketi Amidar, Tel Aviv'in İsrail topraklarına geçmesinin ardından 1949'da bu mahallelerde sosyal konut projeleri yaptı.

Filistinli ailelerin bir kısmı, kendi mülkleri olan evlerine Amidar'ın kiracısı olarak yerleştirildi.

BAZI AİLELER KİRA ÖDEMEYİ REDDETTİ

Bu ailelerden bir kısmı kendilerinin diye kabul ettiği doğup büyüdükleri evlerin kirasını ödemeyi reddetti.

Belediye, yakın zamanda özel inşaat şirketleriyle anlaşarak bölgede yeni bir projeye başlayacağını duyurdu. Filistinli aileleri evlerinden tahliye etti ve bölgede bir yıkım gerçekleştirdi.

İsrail’in evlerinden çıkardığı Filistinliler, parkta kalmaya başladı VİDEO



KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİL, FİLİSTİNLİLERİ SÜRME PROJESİ

Tel Aviv Belediyesi'nden talep etmelerine rağmen Yafa'da kendilerine yeni bir sosyal konut tahsis edilmediğini veya herhangi bir tazminat ödenmediğini belirten aileler, bunun bir kentsel dönüşüm projesi değil, Tel Aviv Belediyesi'nin Yafa'daki Filistinlileri sürme ve şehri Yahudileştirme projesi olduğunu belirtti.

“BU IRKÇI BİR TAHLİYE”

Dört çocuk annesi Feride Naccar, belediyenin bu hamlesi karşısında, yolun kenarında bir parkta çadırda kalmak dışında seçeneğinin kalmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yafa'da yaşanan bu olay aslında 70 yıllık bir konu. Bizi bu bölgeden sürmek istiyorlar. Bu ırkçı bir tahliye. Yafa'nın Arap kalmasını istemiyorlar. Yafa, Yahudi olsun istiyorlar.”

Buranın sakinlerine bir ev tahsis edilmesini ve çocuklarının geleceğinin güvenceye alınmasını istediklerini aktaran Naccar, Yafa'daki Arap varlığını sonlandırmaya çalıştıklarını anlattı.

"BU BANA GÖRE HAKLI BİR DAVA"

Filistinli ailelere destek olmak için parka gelerek çadır kuran İsrailli Jara Berger Alaluf, bu insanlara tüm koşullarını karşılamalarına rağmen bir sosyal konut sağlanmadığını belirterek, "Bu bana göre haklı bir dava." ifadesini kullandı.

BÖLGE YAHUDİLERİNDEN FİLİSTİNLİLERE DESTEK

Alaluf, İsrail'deki Yahudilerin haksızlıklar karşısında bir itirafa gerek duyduğunu belirterek kendisinin dışında bölgenin Yahudi sakinlerinin de buraya gelerek insanlara destek olduğunu paylaştı.

“VARLIĞIMIN FİLİSTİNLİLERİN ŞEHİRLERİNDEN SÜRÜLMESİ İÇİN KULLANILMASINI İSTEMİYORUM”

Buradaki ailelere bir ev tahsis edilmesini umduğunu ancak İsrail-Filistin bağlamında devletin politikaları göz önüne alındığında ümitvar olmadığını aktaran Alaluf, şöyle devam etti:

"Yafa'daki bir kentsel dönüşüm, sosyal konut mücadelesinin çok ötesinde tarihsel olarak bir toprak gaspı, nüfusun yüzde 90'ının tehciri. Bu insanlar kentsel dönüşüme uğradığında herhangi bir metropolde yaşanan durumun aksine bunun arkasında tarihsel ve sömürgeci bir yön de var. Umarım, benim burada oluşum bazı insanların bunu anlamasına yardımcı olur. Yanlış tarafta olmak istemiyorum. Benim varlığımın, Filistinlileri şehirlerinden sürülmesi için kullanılmasını istemiyorum."