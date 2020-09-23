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    İsrail'in Filistin'e sokmadığı 100 bin test kiti kullanılmaz hale geldi

    İsrail'in Filistin'e sokmadığı 100 bin test kiti kullanılmaz hale geldi

    Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Ürdün'ün koronavirüsle mücadele için gönderdiği 100 bin test çubuğunun, İsrail'in engellemeleri sebebiyle kullanılamaz hale geldiğini belirtti.
    • AA
    • 23.09.2020 - 06:23
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    Dünya genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, İsrail ablukası altındaki Filistin'de salgınla mücadelede çeşitli zorluklar yaşanıyor.

    Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Filistin'in Sesi radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in, Ürdün'ün Birleşmiş Milletler koordinesiyle gönderdiği 100 bin test çubuğunun Filistin'e girişini engellediğini söyledi.

    FİLİSTİN'İN 3 GÜNLÜK TEST KİTİ VAR

    İsrail'in bu tavrı nedeniyle test çubuklarının kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Keyle, Sağlık Bakanlığının elindeki çubukların sadece 3 gün yeterli olacağını kaydetti.

    İsrail in Filistin e sokmadığı 100 bin test kiti kullanılmaz hale geldi #1

    YENİ TEST KİTİ GETİRİLECEK

    Keyle, yeterli miktarda test çubuğunun çarşamba günü ulaşacağı yönünde taahhütlerin bulunduğunu aktardı. Söz konusu çubukların nereden ve nasıl geleceği bilgisi paylaşılmadı.

    İsrail in Filistin e sokmadığı 100 bin test kiti kullanılmaz hale geldi #2

    SINIR KAPILARI İSRAİL KONTROLÜNDE

    Ürdün ile Batı Şeria arasındaki El-Kerame Sınır Kapısı'nın kontrolü İsrail'in elinde bulunuyor.

    İsrail in Filistin e sokmadığı 100 bin test kiti kullanılmaz hale geldi #3

    FİLİSTİN'DE KORONAVİRÜS VAKALADI

    Filistin'de koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 314 kişinin hayatını kaybettiği, 46 bin 634 vaka tespit edildiği açıklanmıştı.

    İsrail in Filistin e sokmadığı 100 bin test kiti kullanılmaz hale geldi #4

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