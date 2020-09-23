İsrail'in Filistin'e sokmadığı 100 bin test kiti kullanılmaz hale geldi

İsrail'in Filistin'e sokmadığı 100 bin test kiti kullanılmaz hale geldi

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Ürdün'ün koronavirüsle mücadele için gönderdiği 100 bin test çubuğunun, İsrail'in engellemeleri sebebiyle kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Dünya genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, İsrail ablukası altındaki Filistin'de salgınla mücadelede çeşitli zorluklar yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Filistin'in Sesi radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in, Ürdün'ün Birleşmiş Milletler koordinesiyle gönderdiği 100 bin test çubuğunun Filistin'e girişini engellediğini söyledi.

FİLİSTİN'İN 3 GÜNLÜK TEST KİTİ VAR

İsrail'in bu tavrı nedeniyle test çubuklarının kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Keyle, Sağlık Bakanlığının elindeki çubukların sadece 3 gün yeterli olacağını kaydetti.

YENİ TEST KİTİ GETİRİLECEK

Keyle, yeterli miktarda test çubuğunun çarşamba günü ulaşacağı yönünde taahhütlerin bulunduğunu aktardı. Söz konusu çubukların nereden ve nasıl geleceği bilgisi paylaşılmadı.

SINIR KAPILARI İSRAİL KONTROLÜNDE

Ürdün ile Batı Şeria arasındaki El-Kerame Sınır Kapısı'nın kontrolü İsrail'in elinde bulunuyor.

FİLİSTİN'DE KORONAVİRÜS VAKALADI

Filistin'de koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 314 kişinin hayatını kaybettiği, 46 bin 634 vaka tespit edildiği açıklanmıştı.