İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can verenlerin sayısı 15 bini aştı İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 bini aşkını kadın olmak üzere 15 bini geçti.

AA & Ensonhaber

İsrail, haftalar boyunca Gazze Şeridi'nde ev, okul, hastane, cami, kilise ayırt etmeden tüm bölgeyi bombaladı.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisi, bölgedeki toplam ölü ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı.

Açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den insani aranın başladığı 24 Kasım'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 binden fazla kişinin öldürüldüğü aktarıldı.

Yaralı sayısının 36 bini aştığı bildirilen açıklamada bu kişilerin yüzde 75'ini kadın ve çocukların oluşturduğuna işaret edildi.

7 bin kişi kayıp

Kayıp kişilerin sayısının 4 bin 700'ü kadın ve çocuk, 7 bine ulaştığı kaydedilirken bu kişilerin enkaz altında kalıp kalmadığı veya akıbetlerin bilinmediği ifade edildi.

İsrail saldırılarında 70 gazeteci, 207 sağlık çalışanı ve 26 sivil savunma personelinin de öldürüldüğünü belirtildi.

50 bin konut tamamen yıkıldı

İsrail saldırılarında 103 hükümet tesisinin yıkıldığı, 266 okulun hedef alındığı ve bunlardan 67'sinin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

İsrail'in saldırılarıyla 88 camiyi tamamen yıktığı, 174'üne zarar verdiği ve 3 kiliseyi hedef aldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in yaklaşık 50 bin konutu tamamen yıktığı, 240 bin konuta da zarar verdiğine dikkat çekilen açıklamada bu sayının Gazze Şeridi'ndeki konutların yüzde 60'ına denk geldiğinin altı çizildi.

Gazze'de insani aranın yürürlüğe girmesiyle, İsrail'in neden olduğu yıkımın büyüklüğünün daha açık bir şekilde ortaya çıktığı hatırlatıldı.

26 hastane ve 55 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı

Gazze Şeridi'nde sağlık sektöründeki ciddi tehlikenin devam ettiği belirtilen açıklamada İsrail saldırıları nedeniyle 26 hastane, 55 sağlık merkezi ve 56 ambulansın hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

Özellikle Gazze kenti ve kuzey bölgeler başta olmak üzere İsrail'in Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerini çökertmek için hastaneleri kasıtlı bir şekilde hedef aldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'deki sağlık sektörüne ilişkin ihlallerine işaret edilen açıklamada Birleşmiş Milletler'in (BM) sorumluluğundaki bir grupla beraberken Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin İsrail güçlerince alıkonulduğu hatırlatıldı.

İnsani ara süresince Gazze'de İsrail'in zarar verdiği hastanelerin acil bir şekilde onarılması ve enkaz altında kalan cenazelerin çıkarılması için gerekli teçhizatın sağlanması çağrısında bulunuldu.

Bölgeye yakıt girişinin önemine değinilen açıklamada özellikle Gazze kenti ve kuzeyde yaklaşık 800 bin Filistinlinin zor şartlar altında hayatta kalmaya çalıştıkları belirtildi.