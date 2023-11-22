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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 2 gazeteci daha can verdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 2 gazeteci daha can verdi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları beklenen insani ateşkes öncesinde kentin birçok bölgesinde yoğunlaşırken bir gazeteci savaş uçaklarının bombardımanında, bir gazeteci de keskin nişancının kurşunlarıyla yaşamını yitirdi.