İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 2 gazeteci daha can verdi

AA & Ensonhaber
İsrail uçaklarının Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne yönelik bombardımanında al-Quds Today televizyon kanalında çalışan gazeteci Muhammed Nebil el-Zok hayatını kaybetti.
Ray el-Filistin radyosunda çalışan gazeteci Asım el-Burş'un vefatı da doğrulandı.
Filistin Roya News haber sitesi ise el-Burş'un Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki es-Saftavi bölgesinde İsrailli keskin nişancının ateş açması sonucu öldüğüne dikkati çekti.
6'sı kadın 64 gazeteci öldü
El-Zok ve es-Saftavi'nin ölümüyle İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren gazeteci sayısı 6'sı kadın 64'e yükseldi.
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