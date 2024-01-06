İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri Ruanda ve Çad'a göndermeyi planladığı iddia edildi İsrail'in katliama devam ettiği Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlileri Ruanda ve Çad'a göndermek üzere görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm şiddetiyle sürüyor.

7 Ekim'den bu yana en az 9 bin 730 çocuk, 6 bin 830 kadın olmak üzere 22 bin 600 Filistinli hayatını kaybetti.

Enkazda binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip edildi.

Filistinlilerin Ruanda ve Çad'a gönderilmesi planlanıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlileri Ruanda ve Çad'a göndermek üzere görüşmeler yaptığı belirtildi.

Zman Yisrael adlı haber sitesinin haberinde İsrailli yetkililerin Ruanda ve Çad ile kurduğu temaslarda temel anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad tarafından Ruanda ve Çad ile görüşmelerin başlatıldığı, diğer ülkelerin Gazze'den göç ettirilecek Filistinlileri kabul etmek istemediği kaydedildi.

Haberde adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, "Bu görüşmeleri artırmalıyız ancak dünyanın tepkileri konusunda dikkati olmalıyız ve bunun bir gönüllü göç değil transfer olarak değerlendirileceğinden çekiniyoruz. Bu nedenle hukuki danışmayla birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze'yi terk etmek isteyen ailelere cömert bir maddi yardım verilmesi, aynı şekilde Filistinlileri kabul eden ülkelere de askeri yardım dahil kapsamlı yardımın planlandığı aktarıldı.

Netanyahu, Gazzelilerin başka ülkelere gönüllü göçü için çalışıyor

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilere ilişkin, "Bizim sorunumuz mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli siyasiler ve yetkililerin son günlerde üst üste yaptıkları Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması yönündeki açıklamaları, bölgesel ve uluslararası kamuoyunda tepki görmüş ve reddedilmişti.