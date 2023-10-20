İsrail'in Gazze'deki tarihi kiliseye saldırısında ölü sayısı 20'ye çıktı İsrail'in Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölü sayısı 20'ye yükseldi.

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AA & Ensonhaber

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor.

Hamas'a karşılık veren İsrail, hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmayı sürdürüyor.

Kilise saldırısında ölü sayısı 20'ye yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölü sayısı 20'ye çıktı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi tarafından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada İsrail'in doğrudan Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef alması sonucu ölenlerin sayısının 18'i Hristiyan 20 kişiye ulaştığı belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurmuş, Sağlık Bakanlığı da saldırı sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.