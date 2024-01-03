İsrail'in Gazzelilerle ilgili planına tepki: Fransa ve Almanya, göçe karşı çıktı Avrupa'dan peş peşe yapılan açıklamalarda, "İsrail'i provokatif açıklamalardan kaçınmaya çağırıyoruz" denildi. Gazze'den zorla çıkarmanın söz konusu olmaması gerektiği vurgulandı.

AA

Gazze'yi enkaza çeviren İsrail, şimdi de bölge halkının göç etmesini istiyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bu yönde açıklamalarda bulundu.

İsrailli bakanların sözleri, Fransa ve Almanya'da tepkiyle karşılandı.

"İsrail hükümetinin karar verme yetkisi yok"

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail hükümetinin, Filistinlilerin kendi topraklarında nerede yaşamaları gerektiğine karar verme yetkisi olmadığı" belirtildi.

Açıklamada, Paris yönetiminin, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölgeden göç etmelerini, Gazze'de Yahudi yerleşimlerinin yeniden kurulmasını ve buranın işgal edilmesini isteyen Ben-Gvir ve Smotrich'in açıklamalarını kınadığı ifade edildi.

"Provokatif açıklamalardan kaçınmaya çağırıyoruz"

"İsrail'i sorumsuz ve gerilimi körükleyen bu tür provokatif açıklamalardan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, halkı zorla yerinden etmenin, Cenevre Sözleşmeleri ve Roma Statüsü'ne göre uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin ve Gazzelilerin geleceğinin, İsrail'in yanında barış ve güvenlik içinde yaşayacak "birleşmiş bir Filistin devletinde" yattığı değerlendirmesine yer verildi.

Almanya: Gazze'den zorla çıkarma söz konusu olmamalı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Tokyo'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda buna ilişkin tutumun çok net bir şekilde ortaya konulduğunu belirterek "Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılması ve Gazze Şeridi'nin topraklarının küçültülmesi de söz konusu olmamalıdır." diye konuştu.

Almanya'nın, iki devletli çözümü desteklemeyi sürdürdüğünü ve uzun vadede de bu yönde çalıştıklarını ifade eden Fischer, iki devletli çözümün, İsrailliler ve Filistinlilerin barış içinde bir arada yaşamasına yönelik tek kalıcı model olmaya devam ettiğini kaydetti.

Gazze'ye daha fazla insani yardım malzemesi ulaştırılması çağrısında bulunan Fischer, Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'nın açılması gibi bazı ilerlemeler sağlandığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

"İnsani durum felaket boyutunda"

Fischer, "(Gazze'deki) İnsani durum felaket boyutunda ve bu nedenle bu konuda yoğun şekilde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

İsrail'in uluslararası insani hukuka riayet etmesini beklediklerini belirten Fischer, Gazze'ye insani yardım sağlanması için "insani ara" verilmesi konusunda yoğun şekilde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)