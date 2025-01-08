İsrail'in Gazze'nin farklı yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 6 Filistinli öldü

AA

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, sağlık yetkilileri, İsrail'in Gazze şehrinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde Bergut ailesine ait eve düzenlediği hava saldırısında beş kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

6 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık yetkilileri, İsrail'in Deyr el-Belah kentinde bir apartman dairesini hedef alması sonucu da bir kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Vişah ailesinin evine düzenlediği saldırıda ise 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17 bin 800'den fazlası çocuk, yaklaşık 12 bin 300'ü kadın olmak üzere 45 bin 885 Filistinli öldü, 109 bin 196 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.