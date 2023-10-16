İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren ülkeler Dünya genelinde birçok ülkeden, Gazze'ye ablukanın sonlandırılması ve uluslararası toplumun harekete geçmesi yönünde çağrılar yapıldı.

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7 Ekim saldırılarından sonra tekrar başlayan İsrail-Filistin çatışması sonrası gözler yeniden bölgeye çevrildi.

İsrail'i destekleyenler kadar, gerilimin tırmanmasıyla ilgili endişelerini dile getiren ülkeler de vardı.

Güney Afrika'dan Norveç'e, Orta Doğu'dan Güneydoğu Asya'ya kadar birçok yerden yapılan çağrılarda Gazze ablukasının sona ermesi istendi.

Cezayir

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından derin endişe duyduğunu ifade etti. İsrail, uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlandı.

Cezayir ayrıca Filistin halkını korumak için acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Afrika Birliği

Afrika Birliği Başkanı Moussa Faki Mahamat, mevcut gerilimlerin ana sebebinin Filistin halkının temel haklarının reddedilmesi olduğunu vurguladı.

Her iki tarafa da askeri düşmanlıkları sona erdirmeleri ve müzakere masasına dönmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Türkiye ateşkes için devrede

Çatışmanın ilk anlarından itibaren tarafları itidalli davranmaya davet eden Türkiye, silahların susması için yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Ankara, "Savaşın değil, barışın kazananı olur" prensibiyle hareket ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Öte yandan Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın sona erdirilmesi istendi.

Brezilya

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Luiz Iecker Vieira, ülkesinin İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyinde yaşayan tüm sivillerin 24 saat içinde ayrılmaları yönünde çağrıda bulunduğu haberini üzüntüyle aldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısının ardından New York'ta konuşan Veira, BM'nin bu kadar büyük çaplı bir hareketin siviller için "benzeri görülmemiş düzeyde sefalete" yol açabileceği yönündeki değerlendirmesine atıfta bulundu.

Belize, Kolombiya, Küba, Endonezya, Irak, İran, İrlanda, Fas, Malezya, Maldivler, yaşananlara tepki gösteren diğer ülkeler oldu.

Norveç

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Gazze'ye yönelik topyekün ablukanın kabul edilemez olduğunu anlattı.

Huitfeldt, "Gazze'deki sivil halkın hayatta kalması için vazgeçilmez olan elektrik, su ve gıdaya erişimde tam bir abluka uygulanması kabul edilemez." dedi.

"Gazze'deki yıkımın boyutu çok büyük. Çok sayıda sivil öldürüldü." diyen Norveçli Bakan, şöyle devam etti:

İsrail'in tam ambargosu, kapalı sınır geçişleri ve devam eden İsrail saldırıları göz önüne alındığında, Gazze'deki sivil halkın önümüzdeki günlerde daha da büyük zorluklarla karşı karşıya kalacağından korkuyorum.

Umman, Katar, Rusya, Suriye, Güney Afrika ve Venezuela, Gazze üzerindeki baskıdan duydukları endişeyi dile getirdi.