İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 35 gazeteci yaşamını yitirdi İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısı 35 olarak açıklandı.

AA

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.

Saldırılardan yaşanan çatışmaları görüntülemek üzere bölgede olan gazeteciler de etkilendi.

35 gazeteci yaşamını yitirdi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları sonucu 35 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Açıklamada, ölen 35 gazetecinin isimlerinin yer aldığı liste yayımlandı.

İsrail'in Lübnan sınırında çıkan çatışmalarda da İsrail askerlerinin ateşi sonucu bir Lübnanlı gazeteci yaşamını yitirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)