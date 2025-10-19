İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 68 bin 159’a çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail, iki seneyi aşkındır katliamlarını sürdürüyor...

Gazze'de varılan ateşkese rağmen katil İsrail ordusu, sivilleri hedef almaya devam ediyor.

SON VERİLER PAYLAŞILDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

Son 48 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, 23’ü enkaz altından çıkartılan 29 ölü ve 21 yaralının ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, son 48 saatteki saldırılarda 4 kişinin daha öldüğü, önceki saldırılarda yaralanan 2 kişinin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

CAN KAYBI 68 BİN 116'YA YÜKSELDİ

İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 68 bin 159’a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 170 bin 203’e ulaştığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen dün evlerine dönmeye çalışan Filistinlilere açtığı ateş sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Hamas, saldırıları, İsrail ordusunun birkaç gün önce yürürlüğe giren ateşkesi ihlali olarak değerlendirmişti.