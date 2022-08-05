İsrail'in, Filistin İslami Cihat Örgütü’nün çeşitli askeri bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Gazze şeridinde saldırılar gerçekleştiren İsrail, yine askeri hedefleri vurma bahanesiyle sivilleri katlediyor.

Bölgede düzenlenen saldırılarda 1'i çocuk olmak üzere 10 kişi yaşamını yitirdi. 55 kişi ise yaralandı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden 4 Filistinli için Gazze kentinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı.

5 yaşındaki çocuk saldırıda katledildi

İsrail saldırılarının hedefi olarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun naaşı ise kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırısında 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Video







İsrail, Gazze Şeridi'ni vurdu

İsrail ordusu, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıkladı.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında hareketin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

Filistin'den İsrail'e misilleme

İsrail güçlerinin saldırılarına cevap olarak Filistin İslami Cihat Örgütü tarafından Gazze’den İsrail’e yaklaşık 80 roket fırlatıldığı açıklandı.

Açıklamayı yapan İsrail Savunma Bakanlığı, roketlerden 46’sının sınırı geçtiğini, 33’ünün ise hava savunma sistemleri tarafından engellediğini belirtti.



Filistin İslami Cihat Örgütü ise Gazze’den İsrail’e 100 roketin fırlatıldığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün artan saldırı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi'nin vurulduğunu duyurmuştu.

İsrail saldırılarına Gazze'den roketlerle karşılık verildi -Video

