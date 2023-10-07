İsrail'in Gazzeye saldırısında can kaybı artıyor
İHA

İsrail ile Filistin arasında ipler geriliyor.

İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın operasyonuna karşı başlattığı Demir Kılıçlar Operasyonu'nu sürdürüyor.

İki ülke arasında çatışma hararetini artırırken, can kayıpları da artıyor

198 Filistin vatandaşı can verdi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden kişilerin sayısı açıklandı.

İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda 198 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bin 610 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Gazzeye saldırısında can kaybı artıyor

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)