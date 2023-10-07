İsrail'in Gazzeye saldırısında can kaybı artıyor

İHA
İsrail ile Filistin arasında ipler geriliyor.
İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın operasyonuna karşı başlattığı Demir Kılıçlar Operasyonu'nu sürdürüyor.
İki ülke arasında çatışma hararetini artırırken, can kayıpları da artıyor
198 Filistin vatandaşı can verdi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden kişilerin sayısı açıklandı.
İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda 198 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bin 610 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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