İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları artıyor İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı ile Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi’ne düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

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AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları artarak devam ediyor.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 40 binden fazla masumu öldüren İsrail, hava saldırılarını da sürdürüyor.

İsrail bu kez Mülteci Kampı ile Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi’ne saldırı düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre; İsrail'in Cibaliye kampının El Fahura bölgesinde Sıyam ailesine ait bir evi vurması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralananlar, kamptaki Kemal Advan Hastanesine kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Kaşko Caddesi'ne düzenlediği saldırıda da 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki El Bureyc kampının kuzeyindeki hava saldırılarında da çok sayıda ev yerle bir oldu. Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki bir ev savaş uçağı ile vurulurken Sabra Mahallesi’ndeki evler de topçu saldırısının hedefi oldu.

41 BİN KİŞİ ÖLDÜ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 84 Filistinli öldü, 95 bin 29 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)