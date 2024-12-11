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AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

Filistin haber ajansı WAFA tarafından yapılan haberde, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda "Halife" Ailesi'ne ait evi hedef aldığı bildirildi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail saldırısında 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İsrail ordusu "Kesbe" Ailesi'ne ait 6 katlı bir evi bombaladı.

Sağlık ve sivil savunma ekipleri kısıtlı imkanlara rağmen binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yürütüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 786 Filistinli öldü, 106 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.