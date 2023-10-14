İsrail'in güvenli geçiş için verdiği süre doldu! Gazze'den dumanlar yükseldi... Gazze'yi abluka altına alan İsrail'in güneye geçiş için izin verdiği tahliyeler için sürenin 16.00’da dolmasıyla da Gazze’den dumanlar yükseldi.

İHA İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına gece boyunca devam etti. Hamas-İsrail arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, gözler İsrail’in kara harekatına çevrildi. Filistinlilere evlerini terk etmeleri için 24 saat süre veren İsrail, dün gece kara baskınlarına başladı. Gazze'de baskınlarda tank ve piyadelerin de kullanıldığı ifade edildi. Öte yandan İsrail, saat 10-16 arası sivillerin güneye geçişine izin vereceğini bildirdi. Gazze'den dumanlar yükseldi İsrail’in tahliyeler için verdiği sürenin 16.00’da dolmasıyla da Gazze’den dumanlar yükseldi. Sürenin dolmasıyla İsrail güçleri, Sderot’tan top atışlarını yoğunlaştırdı. İsrail’in atışlarını arttırmasıyla bölgeden şiddetli duman yükseliyor. Tanklar yığınak yapıldı Gazze sınırına arttıran İsrail, Gazze’nin kuzey noktasında bulunan İsrail’in Sderot kentinde sınıra yığınak yaptı. İsrail, yüzlerce tankı Sderot kentinde konuşlandırdı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)