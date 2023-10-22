İsrail'in hava saldırılarının ardından Gazze sokaklarından yankılanan sesler... İsrail’in ablukası altındaki Gazze'ye hava saldırıları sırasında bir sokakta yaşanan vahşet anlar ve vatandaşın yardım çığlıkları kameralara yansırken savaşın boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

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ensonhaber.com

Filistinlilere yönelik 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları tüm şiddetiyle sürüyor.

Orantısız devam eden savaşta trajedi ve katliam her geçen gün boyut atlıyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze, bir açık hava hapishanesine dönüşürken kapalı sınır kapıları ve kesilen enerji akışı nedeniyle dünyadan koptu.

Savaş devam ederken bölgede ne elektrik ne gaz ne de gıda ve tıbbi malzeme kaldı.

Hastanelerde tam bir insanlık dramı yaşanırken, şehrin dünya ile irtibatı da kopmak üzere.

Sivil ölümleri devam ediyor

İsrail'in Filistin'e karşı devam eden hava saldırılarında binlerce sivil hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar gerçekleştirilen bombardımanlarda bin 524’ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldü.

İnsanlar bir yandan canlarını kurtarmaya çalışırken bir yandan da yaralılara müdahale etmeye ve ölülerini gömmeye çalışıyor.

Şiddetli patlamalarda Filistinlilerin çoğunun bedeni tanınmaz hale gelerek şehit düşüyor.

Kimlik belirleme çalışması için gerekli zaman ve araştırma imkanı bulamayan yetkililer cenazeleri toplu olarak gömmeye başladı.

Savaşın şiddetini gösteren video paylaşıldı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde savaşın şiddeti bir kez daha gözler önüne serildi.

İsrail'in hava saldırılarının ardından bombalanan bir sokakta onlarca sivil hayatını kaybederken yaralılara yardım etmek isteyen Filistinlilerin sokakta koştu anlar kayıt altına alındı.

Öte yandan evlerin içinden yardım çığlıkları yükseldi.