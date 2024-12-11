İsrail'in katliamı sürüyor: 25 Filistinli öldürüldü

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bugüne kadar 43 binden fazla masum insan hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi evsiz kaldı.

Dünya çapında büyük bir insanlık dramına yol açan bu saldırılar her geçen gün daha da acımasız bir hale dönüşürken, binlerce Filistinli ölümle bir kez daha burun buruna geliyor.

Sabah saatlerinde Gazze genelinde birçok noktaya saldıran İsrail ordusu, 25 masumu daha katletti.

18 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait bir savaş uçağı, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi yakınlarında 3 katlı bir binayı bombaladı.

Saldırıda bina tamamen yıkılırken 18 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de henüz enkaz altında olduğu ifade edildi.

7 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze Şeridi'nin ortasındaki El Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada da İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nın güneybatısındaki Safin bölgesinde bir apartmanı bombalaması sonucu ölen 7 kişinin naaşı ve 6 yaralının hastaneye ulaştırıldığı aktarıldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hastane, kurtarma ekiplerinin hedef alınan evden naaşları çıkardığı anları gösteren bir video yayınladı.

Görgü tanıkları, vatandaşlar ve kurtarma ekiplerinin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.