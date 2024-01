AA & Ensonhaber

İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'nin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi amacıyla "change.org" sitesinde başlatılan kampanyada hedef, 150 bin imza olarak belirlendi.

Kampanya, şu ana kadar 80 bin imzayı aştı, ve sadece bugün 10 bin 708 yeni imza eklendi.

Açıkça soykırımı destekledi

"change.org" sitesinde yapılan açıklamada, Hotovely'nin açıkça "soykırım dili" kullandığı ve soykırım faaliyetlerini desteklediği iddia edildi. İngiltere'de parlamentoya sunulan dilekçelerde, 10 bin imzanın toplanması durumunda hükümetten yazılı yanıt alınıyor. İmza sayısı 100 binin üzerine çıktığında ise konu parlamentoda görüşülüyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını haklı buldu

Hotovely, İngiltere'de katıldığı televizyon yayınlarında İsrail'in Gazze'deki saldırılarını haklı gösteren açıklamalar yapmış ve iki devletli çözümün artık söz konusu olmadığını savunmuştu.

Sky News kanalında katıldığı programda Hotovely, Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olup olmayacağı sorusuna, "Cevap, kesinlikle hayır." yanıtını vermişti.

Hotovely, LBC radyosunda katıldığı programda ise,

Gazze'nin bir yer altı tünel şehrine sahip olduğunu ve bu tünel şehrine ulaşmak için o bölgelerin yok edilmesi gerektiğini özellikle belirtmek isterim. Gazze'ye girdikten sonra dünyaya gösterdiğimiz şeylerden biri de İran, Katar ve uluslararası toplumun büyük cömertliği sayesinde Hamas'ın inşa ettiği tüneller ve metro şehridir. Her şey bu korkunç terör şehrine dönüştü. Fark ettiğimiz şeylerden biri de her okulun, caminin, her iki evden birinin tünellere ve mühimmata erişiminin olduğudur.