İHA
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sabah saatlerinden bu yana sürerken, can kaybı artmaya devam ediyor.
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 492'ye, yaralı sayısının ise bin 645'e yükseldiğini açıkladı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail'in Lübnan'a devam eden saldırılarına dair operasyonuna “Kuzey Okları” isminin verildiğini açıkladı.
1300'DEN FAZLA NOKTA VURULDU
İsrail ordusu, şu ana kadar Lübnan'da bin 300'den fazla noktayı vurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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