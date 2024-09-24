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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda bilanço artıyor

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda bilanço artıyor İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 492'ye, yaralı sayısı ise bin 645'e yükseldi.