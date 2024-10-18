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AA

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in süren saldırılarına ilişkin yeni bir bilgilendirme daha geçti.

NNA'ya göre; İsrail ordusunun, insansız hava araçları (İHA) ile ülkenin güneyi ve doğusundaki birçok noktaya gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi yaralandı.

İSRAİL YİNE HASTANE VURDU

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentinin Lubya ilçesine düzenlediği saldırılarda, el-Fakih Hastanesi hasar gördü.

İsrail ayrıca ülkenin güneyindeki Sur kentine düzenlediği hava saldırılarında, es-Sakalayn Camisi'ni hedef alarak tamamen yok etti, bir başka cami de kısmen zarar gördü.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 412 kişi öldü, 11 bin 267 kişi yaralandı.