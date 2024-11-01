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İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısında 17 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısında 17 kişi yaşamını yitirdi Gazze ve Lübnan'da saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bu kez Lübnan'ın güneyini ve doğusunu hedef aldı. Saldırılara ilişkin açıklama Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan geldi.