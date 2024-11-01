İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısında 17 kişi yaşamını yitirdi

İsrail, Lübnan'da masum sivilleri hedef alıyor.
İsrail ordusu, son olarak Lübnan'ın güneyi ve doğusuna saldırı düzenledi.
Saldırıya ilişkin detaylar, Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde yer aldı.
12 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Habere göre, İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Baalbek'e bağlı Emhez kasabasında bir eve hava saldırısı düzenlendi.
Saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken bölgede enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.
SALDIRI SONRASI YANGIN ÇIKTI
Ayrıca, İsrail ordusunun Baalbek'e bağlı Tariya kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi ise yaralandı.
Saldırı sonrası evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığından da İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam ülkenin orta kesimindeki Cebel-i Lübnan (Lübnan Dağı) iline bağlı Kamatiya kasabasına düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
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