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    İsrail'in Mescid-i Aksa kararına tepki: Tanımıyoruz

    Kudüs'teki dini merciler, "Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek aleni şekilde Talmud ayinleri gerçekleştirmelerine izin veren kararı reddediyoruz" dedi.
    • 23.05.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 18:14
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    İsrail'in Mescid-i Aksa kararına tepki: Tanımıyoruz

    İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusu, zaman zaman Yahudi yerleşimcilerin baskınına maruz kalıyor.

    İsrail mahkemesi, avluda "yüksek sesle ibadet" edilebileceğine dair tepki çeken bir karara imza attı.

    Kararda ayrıca, söz konusu yerleşimcilerin "bazı dini ritüelleri gerçekleştirmelerine" izin çıktı.

    Mahkemenin adımı tepki çekti

    Kudüs'teki dini mercilerden "İslami Vakıflar, Din İşleri ve Kutsal Mekanlar Meclisi", "Yüksek İslam Konseyi", "Filistin Fetva Kurumu", "Kudüs Yargıçlar Mahkemesi" ile "İslami Vakıflar ve Mescid-i Aksa İşleri Daire Başkanlığı", İsrail mahkemesinin dünkü kararına ilişkin ortak açıklama yaptı.

    "Kararı reddediyoruz"

    Açıklamada, "Kudüs-ü Şerif'teki İslami kurum ve merciler, İsrail Sulh Ceza Mahkemesi denilen kurum tarafından dün alınan ve aşırılık yanlısı Yahudilerin mübarek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek aleni şekilde Talmud ayinleri gerçekleştirmelerine izin veren kararı reddetmektedir." ifadeleri kullanıldı.

    "Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yetkisi dahilinde"

    Mescid-i Aksa ile ilgili herhangi bir İsrail mahkemesi veya taraflarınca alınan "herhangi bir karar veya kanunu tanımadıklarını" duyuran söz konusu dini merciler, "Mescid-i Aksa'nın bir bütün olarak Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yetkisi dahilinde" olduğunu vurguladı.

    İsrail in Mescid-i Aksa kararına tepki: Tanımıyoruz #1

    İsrail mahkemesinden Mescid-i Aksa'yı hedef alan karar

    Geçen hafta düzenlenen baskında yüksek sesle ayinler yaptıkları için gözaltına alınan 3 reşit olmayan yerleşimci adına yapılan temyiz sonucunda İsrail Sulh Mahkemesi, "Mescid-i Aksa'da yüksek sesle dua etmenin ve yere doğru eğilmenin suç sayılmayacağına" ya da "sivil barışın ihlali olarak değerlendirilmeyeceğine" hükmetmişti.

    AA'nın haberine göre, mahkeme ayrıca, 3 yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskınları sırasındaki "eylemlerinin düzensizliğe ve kargaşaya yol açabilecek herhangi bir davranış içermediğini" kaydetmişti.

    Mescid-i Aksa'nın statüsü

    Kararla, tüm İsrail halkının "Mescid-i Aksa'ya girmesine ve dini ritüellerini gerçekleştirmelerine izin verildiği" aktarılmıştı.

    Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.


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