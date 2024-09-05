İsrail'in Münih Başkonsolosluğu yakınlarında bir şüpheli, polis tarafından vuruldu Almanya'da polisin, İsrail'in Münih Başkonsolosluğu yakınlarında vurduğu şüphelinin hayatını kaybettiği açıklandı.

AA & Ensonhaber

Münih'in merkezinde yer alan İsrail Başkonsolosluğu ve Nazi döneminin suçlarını anlatan bir müze yakınlarında, uzun menzilli silah taşıyan bir şüphelinin polis tarafından vurulduğu bildirildi. Şüpheli, ateş sonucu yaralanmış ve daha sonra yaşamını yitirdi.

OLAYDA KİMSE ZARAR GÖRMEDİ

Yapılan açıklamada, olayın kontrol altına alındığı, çevrede başka bir şüpheli bulunmadığı ve olayda polis dâhil başka kimsenin zarar görmediği ifade edildi. Güvenlik güçleri, bölge sakinlerinden olay yerine yaklaşmamalarını isteyerek, görgü tanıkları ile olay anını kaydeden kişilerin kendileriyle iletişime geçmesini talep etti.

POLİS KULÜBESİNE ATEŞ AÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Yerel basında çıkan haberlere göre, şüphelinin 5 polis memurunun bulunduğu Başkonsolosluk önündeki güvenlik kulübesine ateş açtığı iddia edildi. Olay yeri polis tarafından geniş bir güvenlik çemberine alınarak detaylı incelemeler başlatıldı.