Haberler



Dünya



İsrail'in öldürdüğü Eygi'nin naaşının ailesine teslimi için çalışmalar sürüyor

İsrail'in öldürdüğü Eygi'nin naaşının ailesine teslimi için çalışmalar sürüyor Türkiye, İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için çalışmalarını sürdürüyor.