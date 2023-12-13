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İsrail'in saldırdığı ve baskınlar düzenlediği Şifa Hastanesi'nin son durumu gözler önüne serildi

İsrail'in saldırdığı ve baskınlar düzenlediği Şifa Hastanesi'nin son durumu gözler önüne serildi Yıllardır abluka altında olan ve 2 ayı aşkın süredir de İsrail'in saldırısına uğrayan Gazze'de bölgenin en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'nin son hali kameralara yansıdı.