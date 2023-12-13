Gazze'den bomba sesleri eksik olmuyor.
2 ayın geride kaldığı savaşta, İsrail ordusu saldırılarını her geçen gün artırıyor.
Can kaybında da bilanço giderek ağırlaşıyor.
Hastanelere de bomba yağıyor
Bölgede ayakta kalan bina sayısı giderek azalırken, İsrail hastane, okul ve cami demeden saldırıyor.
Yaralıların tedavi edildiği ve vatandaşların korku içinde sığındığı hastanelerin vurulmasıyla durum giderek zorlaşıyor.
Şifa Hastanesi'nin son hali
Bu hastanelerden biri de Şifa Hastanesi.
Savaş süresince sıkça hedef olan Şifa Hastanesi, bölgenin en kapsamlı hastanesi olarak biliniyor.
İsrail ordusunun baskınlar düzenlediği Şifa Hastanesi'nin son durumu görüntülendi.
15 Kasım'da saldırıya uğradı
Hastane ile çevresinin saldırı ve baskınlar sonrası harabeye döndüğü kaydedilirken binada kalan yaralıların tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.
Şifa Hastanesi'ne ilk olarak 15 Kasım’da baskın düzenlendi. Ordu, hastanenin bazı bölümlerini yıktıktan sonra geri çekilmişti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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