İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 45 bin 129

AA

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ni hedef almaya devam ediyor...

440 gündür zalim politikalarını sürdüren İsrail, kadın, yaşlı ve çocuk demeden masum sivilleri hedef alıyor.

Son 24 saatte gerçekleştirilen '3 katliam' sonrası Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı acı bilançoyu açıkladı.

SON 24 SAATTE 32 CAN KAYBI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 32 kişinin hayatını kaybettiği, 94 kişinin yaralandığı bildirildi.

TOPLAM CAN KAYBI 45 BİN 129

Ayrıca toplam can kaybı ve yaralı sayısını da açıklayan Bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 129'a, yaralı sayısının da 107 bin 338'e yükseldiğini duyurdu.

İSRAİL GÜÇLERİNİN ENGELLEMELERİYLE KARŞILAŞIYORLAR

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.