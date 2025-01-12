İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 46 bin 565'e yükseldi

İHA

7 Ekim 2023’ten bu yana kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alan İsrail, zalim politikalarını sürdürüyor.

İsrail'in son 24 saatte 2 saldırı daha gerçekleştirmesi sonrası Filistin Sağlık Bakanlığı, acı bilançoyu açıkladı.

BİLANÇO HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Bölgede binlerce sivili katleden İsrail ordusu, başta yerleşim yerleri ve ibadethaneler olmak üzere Filistinlilerin sığındığı bölgelere saldırarak uluslararası insancıl hukuku çiğniyor.

Dünya devletleri Gazze Şeridi’ndeki katliamı izlemeye devam ederken, can kaybı da artıyor.

SON 24 SAATTE 2 SALDIRI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen 2 saldırı sonucu 28 sivilin hayatını kaybettiği, 89 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

TOPLAM CAN KAYBI 46 BİN 565

Bölgede 464 gündür devam eden saldırılarda ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 46 bin 565’e yükseldiği kaydedildi.

Ayrıca, yaralıların sayısının da 109 bin 660’a yükseldiği bildirildi.