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İsrail'in saldırıları kendi vatandaşlarının ekonomisini de vurdu

İsrail'in saldırıları kendi vatandaşlarının ekonomisini de vurdu Tel Aviv'in Gazze katliamı, kendi vatandaşlarını da vurdu. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları İsraillilerin yüzde 20’sinin gelirini azalttı. İsrail basınına yansıyan rapora göre ülkenin neredeyse yarısı ekonomik sıkıntı yaşamaktan endişe ediyor.