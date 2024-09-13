İsrail'in saldırıları sonrası Blinken'dan ateşkes vurgusu İsrail ordusunun son saldırısını Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula düzenlemesi sonrası ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan açıklama geldi.

AA

Resmi ziyaret kapsamında Polonya'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başkent Varşova'da Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Gazze'de yaşanan insanlık krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail ordusu tarafından, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen sivillerin sığındığı okula düzenlenen saldırıda, 6 BM çalışanı öldürüldü.

Bu kapsamda açıklamada bulunan Blinken, yaşanan bu durumun bir kez daha ateşkese ulaşmanın aciliyetini gösterdiğine işaret etti.

"İSRAİL İLE GÖRÜŞMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Gazze ve dünyanın dört bir yanındaki insani yardım çalışanlarının faaliyetlerinin korunması ve kolaylaştırılmasının elzem olduğunu vurgulayan Blinken, insani yardım alanlarının korunması gerektiğini belirtti.

Blinken, açıklamalarının devamında şöyle konuştu:

Bu konuyu İsrail ile görüşmeye devam ediyoruz.



Aynı zamanda, Hamas'ın operasyonlarını yürütmek ve devam eden bir tehdit oluşturmak için bu alanlarda saklandığını, buraları ele geçirdiğini ve başka şekillerde kullandığını görmeye devam ediyoruz.

Bu eylemler sivilleri tehlikeye attığı için elbette buna bir son verilmelidir.

Bu durumun Gazze Şeridi'nde bir kez daha ateşkese ulaşmanın aciliyetini anımsatan Blinken, "Çünkü Gazze'nin tamamında gerçekten korunaklı bir alana sahip olmamızı sağlamanın en iyi yolu bu." dedi.

18 KİŞİ ÖLÜRKEN 18 KİŞİ DE YARALANDI

11 Eylül'de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen sivillerin sığındığı UNRWA'ya ait El-Cauni Okulu'na düzenlenen saldırıya ilişkin Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 18 kişinin öldüğü, 18 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

Ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıda 6 BM personelinin de yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Öte yandan, son saldırıyla birlikte İsrail ordusunun aynı okula 5. kez saldırı düzenlediğine dikkat çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)