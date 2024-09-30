İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bine yaklaştı İsrail'in Gazze Şeridi'ne 360 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin konuşan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 41 bin 615 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

AA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor...

Aralıksız şekilde yapılan saldırılarda masum siviller hedef alınıyor.

Bu kapsamda İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine çeşitli saldırılar düzenledi.

108 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Söz konusu saldırılarda, 20 Filistinli daha yaşamını yitirirken, 108 Filistinli de yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda, son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda yaralananlar ve yaşamını yitirenlerle birlikte, 41 bin 615 kişi hayatını kaybederken, 96 bin 359 Filistinlinin de yaralandığını duyurdu.

CENAZELERE ULAŞILAMIYOR

Ayrıca açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu bildirildi.

Cenazelere, İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin ulaşamadığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)