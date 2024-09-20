İsrail'in saldırıları sürüyor İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda, 24 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

Hem havadan hem de karadan saldırılarını sürdüren İsrail yüzünden 41 binden fazla masum hayatını kaybetti.

Ancak İsrail, tüm dünyanın ateşkes çağrılarına kulaklarını tıkamış durumda...

SALDIRILAR ÇEŞİTLİ BÖLGELERDE SÜRÜYOR

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden, güneyindeki Refah sınırına kadar çeşitli bölgelerde saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

24 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, orta kesiminde, Refah ve Han Yunus kentlerinde can kayıplarının olduğunu bildiren Basal, İsrail'in saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)