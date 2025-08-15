İsrail'in saldırılarında 30 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin farklı bölgelerinde sivillerin yaşadığı evleri, sığınma merkezine dönüştürülen bir okulu, yardım bekleyen kalabalıkları ve geçici çadırları hedef aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 30 Filistinli hayatını kaybetti.

ÖLENLERİN ARASINDA ÇOCUKLAR VE KADINLAR DA VAR

Gazze kentinin doğusundaki ed-Durc Mahallesi’nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı Musa bin Nusaye Okuluna yönelik saldırıda 2 çocuk öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kentin Zeytun ve Tuffah mahallelerinde düzenlenen diğer saldırılarda da aralarında çocukların olduğu ölen ve yaralananlar oldu.

HASTANENİN ÖNÜNDEKİ ÇADIRLARA SALDIRI

Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesinin bahçesindeki çadır bölgesine düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, Gazze'nin kuzeyindeki Zikim bölgesinde yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

YARDIM BEKLEYEN SİVİLLERDEN 20'Sİ HAYATINI KAYBETTİ

Orta ve güney bölgelerde de yardım bekleyen sivillere ve yerleşim alanlarına yönelik saldırılarda en az 20 kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.

SALDIRILARDA TOPLAM 61 BİN 827 FİLİSTİNLİ SALDIRILARA KURBAN GİTTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 827 Filistinli hayatını kaybetti, 155 bin 275 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinin batısında Şehitler Caddesi'ndeki bir çadıra düzenlediği saldırı sonucu 1 yaşındaki bebek Kanan Bakr hayatını kaybetti. Aynı saldırıda bebeğin babası Haysam Bakr da yaralandı. Bebeklerini kaybeden Bakr ailesi, üzüntü yaşadı.